Os municípios do Talatona e do Cazenga, em Luanda, única província angolana que regista casos positivos de Covid-19, lideram a lista de pessoas infectadas pela pandemia do novo coronavírus, que já provocou a morte de mais de 347 mil pessoas em todo o mundo.

Com 22 casos activos, quatro recuperados e nenhum óbito, o município do Talatona lidera a lista de pessoas infectadas pela Covid-19 em Angola, seguido pelo Cazenga, com 12 casos activos, sem registo de óbitos, mas também sem recuperados.

Segundo o boletim epidemiológico da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19, a que o Novo Jornal teve acesso, o distrito urbano da Maianga, no município de Luanda, ocupa o terceiro lugar, com um total de nove casos, mas com o registo de dois pacientes recuperados e o de um óbito.

De acordo com boletim, os distritos e municípios que já registaram casos confirmados são os dos Sambizanga, Ingombota, Rangel, Cacuaco e do Kilamba Kiaxi.

Neste momento, o País conta com um total de 71 casos confirmados da doença, dois quais 49 activos, quatro mortes e 18 recuperados.

Dos casos activos, e seguidos pelas autoridades sanitária, 87 por cento são assintomáticos e 13 por cento sintomáticos.

A pandemia do novo Coronavírus/Covid-19 já matou 347.723 pessoas e infectou mais de 5,5 milhões em todo o mundo desde Dezembro de 2019.