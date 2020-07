Covid-19: Pandemia a ganhar velocidade em África - Casos mais do que duplicaram no espaço de um mês

O número de mortos em África devido à covid-19 já ultrapassou os 15 mil, em quase 750 mil casos, com a África do Sul a liderar as cifras da pandemia no continente com 5.368 mortes em 381.798 infectados. No espaço de um mês, o total de mortes no continente quase duplicou e a soma de casos já é superior a duas vezes ao apuramento no dia 22 do mês passado.