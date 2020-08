A testagem vai decorrer na Direcção Nacional de Viação e Trânsito (DNVT), no bairro Capolo, município do Kilamba Kiaxi, e no Instituto Superior de Ciências Policiais de Criminais "Osvaldo Serra Van-Dúnem", em Belas.

Nesta fase inicial, a testagem será limitada à província de Luanda, e, depois dos polícias, seguem-se os taxistas, na próxima semana, por fazerem igualmente parte do grupo de trabalhadores vulneráveis à covid-19.

Angola começou a fazer testagem em massa a 9 de Julho, na capital do país, abrangendo mais de 10 mil pessoas, entre vendedores e moradores dos mercados de Luanda (Catinton, 30, Kikolo e Asa Branca).

Seguiu-se a testagem no bairro Mártires do Kifangondo, bem como no município do Cazengo, província do Kwanza Norte.

No País foram realizados mais de 100 mil testes, números avançados pelo secretário de Estado para a Saúde, quarta-feira, durante a habitual conferência de imprensa de actualização de dados da covid-19.

Angola contabiliza 2.015 infectados, 92 óbitos, 698 recuperados e 1.225 activos.