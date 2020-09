O Presidente da República convocou o Conselho da República para terça-feira para avaliar o impacto da Covid-19 em Angola, nomeadamente no plano epidemiológico e económico.

Segundo uma nota da Presidência, esta é uma reunião de caracter extraordinário e tem lugar quando se aproxima o terminus de mais um período de 30 dias da actual situação de calamidade pública, em vigor desde Maio.

A última que teve lugar ocorreu a 07 de Maio, com a pandemia na agenda, sendo qaue, desta feita, o impacto económico da Covid-19 tem igualmente lugar marcado na análise dos Conselheiros da República, o que admite a possibilidade de João Lourenço estar preocupado com a desvitaliação da economia nacional por causa das medidas tomadas nos últimos seis meses para controlar a sua progressão no País.

Integram o Conselho o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e um conjunto de individualidades indicadas pelo Presidente da República.

Hoje, no habitual balanço epidemiológico, o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que o País registou mais 16 casos nas últimas 24 horas, o que configura um decréscimo substantivo em relação aos dias anteriores, totalizando agora 2981 casos confirmados, dos quais 120 mortes, 1215 recuperados e 1646 activos.