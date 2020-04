Os estrangeiros que estejam em Angola com visto caducado terão o documento válido até 15 de Maio, devido às medidas excepcionais previstas no estado de emergência.

A informação foi avançada pelo porta-voz do Ministério do Interior (MININT), subcomissário Valdemar José, declarou que o visto vencido de estrangeiros será considerado válido até 15 de Maio. Os cartões de residente ou documentos de refugiados terão validade até 30 de Maio.

"Não devem preocupar-se em correr às instituições para regularizar esses documentos", afirmou, esclarecendo que as medidas já foram reflectidas num decreto executivo do MININT.

O mesmo acontece com cartas de condução, livretes e outros documentos caducados que "não estão agora a ser fiscalizados pelas autoridades".

O Presidente da República anunciou, a 25 de Março, a declaração do estado de emergência como ferramenta legal para lutar contra a pandemia do novo coronavírus Covid-19 em Angola, estando agora disponíveis um conjunto de medidas extraordinárias como, por exemplo, o recurso às forças de segurança para obrigar as pessoas a não deixarem as suas casas ou ainda a requisição de serviços prestados por entidades privadas.

O estado de emergência entrou em vigor às 00:00 de 27 de Março e dura até 11 de Abril.