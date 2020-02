Quem cala consente ou existirão equívocos à volta dos quais anda a velha máxima que nos acompanha há largos anos como país? Vem a questão a propósito da matéria publicada pelo jornal Expresso, de 8 de Fevereiro do corrente, dando conta que o actual chefe de gabinete do Presidente da República teria recebido, em 2013, numa das suas contas no Banco Angolano de Investimentos (BAI), um depósito na ordem dos 17,6 milhões de dólares.