O director municipal para Infra-estruturas do Lubango, Huíla, Tchipengueleka Huambo, foi detido por mandado da Procuradoria-Geral da República (PGR) suspeito de ter desviado 243 milhões de Kwanzas do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM). Em Benguela, foi detido o director municipal do INSS do Lobito, suspeito do desvio de 14 milhões.

Tchipengueleka Huambo foi conduzido ao estabelecimento prisional da cidade do Lubango, onde vai aguardar o julgamento preventivamente. O responsável pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) do Lobito está em prisão preventiva num cárcere da província de Benguela.

O director do INSS no município do Lobito está detido no âmbito de um mandado de detenção, emitido pela Procuradoria-Geral da República por crimes de associação criminosa e desvio de 14 milhões de Kwanzas através de falsos pagamentos de pensões de reforma a cidadãos que auferiam salários mensais como efectivos do Ministério da Educação, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa.

No mesmo processo-crime estão igualmente detidos quatro cidadãos, um deles que se fazia passar por chefe de Recursos Humanos (RH) do Gabinete Provincial da Educação.

Segundo Manuel Halaiwa, o director municipal do Instituto da Segurança Social do Lobito, cujo nome não foi revelado, encarregava-se da falsificação de todo o "dossier" para a inserção de indivíduos no sistema de Segurança Social.

"Os detidos estão Implicados na prática dos crimes de burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, fraude na obtenção de subsídios, tráfico de Influência e corrupção", afirmou.