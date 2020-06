A Polícia de Guarda Fronteira apreendeu uma embarcação de fabrico artesanal que transportava 2.425 litros de combustível para a República Democrática do Congo (RDC), na madrugada desta quinta-feira, no município do Soyo, província do Zaire, por presumível contrabando de derivados de petróleo.

A apreensão aconteceu no canal fluvial Fuma-Fuma, quando efectivos da Polícia de Guarda Fronteira em serviço de patrulhamento na orla fluvial interceptaram a referida embarcação.

Segundo a Polícia Nacional, não foram identificadas as nacionalidades dos ocupantes e presumíveis proprietários do produto, pois fugiram ao encarar com os agentes.

Semanalmente, quantidades consideráveis de derivados de petróleo com destino à RDC têm sido apreendidas pelas forças de segurança destacadas em diversos postos fronteiriços da província do Zaire com o país vizinho.