Um jovem de 22 anos foi espancado, esfaqueado e asfixiado e depois enterrado num terreno baldio por dois elementos, já detidos, que pertencem a um gangue no município do Alto Zambaze, província do Moxico, disse ao NJOnline fonte policial.

Segundo fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Moxico, os efectivos da Polícia Nacional, em coordenação com os do SIC, detiveram na terça-feira dois cidadãos acusados de prática de crime de homicídio qualificado contra um cidadão que exercia serviço de moto-táxi na localidade do Alto Zambeze.

"O crime ocorreu neste Domingo quando, segundo testemunhas no local, os suspeitos e a vítima desentenderam-se por razões ainda desconhecidas", disse, acrescentando que ocorreu, entretanto, a agressão com uma arma branca (faca), seguindo-se a asfixia até à morte. "O corpo foi enterrado num terreno baldio".

Os dois indivíduos suspeitos encontravam-se "em fuga desde o dia do crime", tendo sido detidos no final da tarde de terça-feira, 21, na via pública por via de denúncia anónima.

O SIC-Moxico fez saber ainda que os detidos foram acusados dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

Os suspeitos já foram presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Moxico, para conhecer as medidas de coacção e vão aguardar o julgamento em prisão preventiva.