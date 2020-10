Generais Kopelipa e Dino interrogados durante sete horas no DNIAP

Os generais Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e Leopoldino do Nascimento "Dino" compareceram esta terça-feira,13, na Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP) da Procuradoria-Geral da República (PGR), na qualidade de arguidos. Os dois homens fortes do regime do ex-Presidente José Eduardo dos Santos foram interrogados durante sete horas no âmbito de um processo relacionado com contratos entre o Estado e a empresa China International Found (CIF).