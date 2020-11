Na notificação publicada pela Recredit é solicitada a comparência urgente do empresário e político e de outros 13 empresários ou gestores, "a fim de tratarem de assuntos do seu interesse, devendo, para o efeito, contactar a Direcção de Desenvolvimento de Negócios da Recredit.

Enquanto instituição vocacionada a recuperar activos creditícios, a Recredit utiliza os anúncios de pedido de comparência para tratar assuntos ligados ao crédito que esteja em atraso ou em resposta a uma solicitação de revisão, renegociação ou resolução de uma das partes.

Criada pelo Estado para gerir o problema do crédito malparado do sistema bancário angolano, a Recredit recebeu cerca de 950 mil milhões de kwanzas de crédito malparado do Banco Poupança e Crédito (BPC), para ser recuperado, de modo a que o Estado possa reaver os valores da recapitalização. Em Junho, anunciou em comunicado que conseguiu recuperar uma dívida de 1,5 mil milhões de kwanzas que um grupo de empresas mantinha para com o Banco de Poupança e Crédito (BPC), o primeiro caso de sucesso desta instituição.

O general Bento dos Santos "Kangamba" foi detido a 29 de Fevereiro por indícios da prática de crime de burla por defraudação quando tentava atravessar a fronteira com a Namíbia. Em Junho, as medidas de coacção que lhe foram aplicadas pelo Tribunal Supremo foram revogadas, mantendo-se apenas a sua interdição de saída do País.

Em Outubro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda tinha emitido um mandato judicial de arresto de bens pertencentes ao general e à sua mulher Avelina dos Santos, sobrinha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.