Governo avança com inquérito para apurar responsabilidades de derrame de resíduos sólidos em Cacuaco

O Governo avançou com um inquérito para apurar a responsabilidade do derrame de resíduos sólidos ocorrido na orla marítima do município de Cacuaco, em Luanda, depois de a administração municipal ter recebido, no final da semana passada, uma denúncia sobre o incidente causado por uma empresa de recolha.