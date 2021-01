A bolsa será integral e inclui a propina nas universidades, custos de alojamento, seguro de saúde e uma quantia mensal para as despesas diárias, cujos montantes não foram revelados pelo Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), que está encarregado de receber as candidaturas que terminam à meia-noite do dia 14 de Fevereiro.

Os endereçados devem inserir os documentos digitalizados no portal "candidatura.inagbeangola.com", mas antes devem obedecer aos requisitos exigidos: não ter idade superior a 22, para licenciatura, 35 para o curso de mestrado e 45 anos para os cursos de doutoramento.

Segundo uma fonte do INAGBE, que preferiu anonimato, a média mínima que os estudantes devem apresentar nos certificados é de 14 valores, no ciclo de formação anterior, e poderão fazer a inscrição e a entrega dos documentos via online.

A fonte realçou que os documentos comprovativos de conclusão da licenciatura ou mestrado devem estar devidamente homologados pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento dos Estudos do Ensino Superior (INAAREES).

Entretanto, as 40 bolsas de estudo estão distribuídas por nível de formação, sendo: 12 bolsas de licenciatura para cursos nas áreas de Ciências Agrícolas, Informática e Tecnologia da Informação, Ciências da Saúde, Ciências do Desporto, Ciências Naturais, Artes e Educação Artística.

Para os cursos de mestrado e doutoramento estão disponíveis 28 bolsas, nas áreas de Ciências Médicas e da Saúde, Ciências Agrícolas, Informática e Tecnologia da Informação, Ciências Económicas, Ciências de Engenharia, Ciências do Desporto, Ciências Naturais e Artes.

De referir que em 2016, a República Popular da China já havia disponibilizado 57 bolsas de estudo para estudantes angolanos.