Governo desloca avião para vigilância e vistoria aérea das províncias do Moxico e do Kuando Kubango

O Governo disponibilizou um avião para ficar estacionado no Luena, Moxico, com a missão de permitir a vigilância aérea e a vistoria nas províncias do Moxico e do Kuando Kubango, permitindo assim que o Estado angolano, através dos governos provinciais, chegue aos locais mais recônditos do País, pelo menos pelo ar.