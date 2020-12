A TV Zimbo, o jornal O País e a Rádio Mais, que até 30 de Julho eram propriedade dos generais "Dino" Nascimento e Hélder Dias "Kopelipa" e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, foram entregues ao Estado em Agosto foram entregues ao Estado, no âmbito da recuperação de activos. Logo depois, o conselho de administração da TV Zimbo foi exonerado, tendo sido nomeada uma comissão de gestão, coordenada por Paulo Julião, que teria 120 dias para reestruturar a empresa e submeter o relatório final.

O despacho de Manuel Homem tornado agora público, justifica a prorrogação do prazo até Abril de 2021 com "a necessidade de as comissões de gestão em causa concluírem os processos de reestruturação e saneamento, visando assegurar a sustentabilidade da informação económica e financeira para afectação dos activos recuperados".

A prorrogação do prazo, cuja vigência data de Agosto, estende-se até à conclusão de todos os actos que concorram à reestruturação das empresas e até à submissão do relatório final com informação económica concreta do valor real de venda das empresas, segundo decisão do ministro.

Já a comissão de gestão do Grupo Interactive Empreendimentos Multimédia LDA, que detém a Tv Palanca e Rádio Global, que também foi entregue ao Estado, tem o prazo de 90 dias para concluir o processo de definição, superação e avaliação da conformidade técnica e funcional relativo à Rádio Global e assegurar todas as formalidades legais para a incorporação dos recursos humanos e todos os activos técnicos do grupo na Televisão Pública de Angola.