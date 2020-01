Um homem de 25 anos foi esta quinta-feira assassinado com extrema violência por cinco elementos da tribo Modupe, no município de Ombadja, província do Cunene.

Segundo a Polícia Nacional (PN), dos cinco elementos, dois estão detidos e três estão foragidos das autoridades.

A localidade, conhecida por ser perigosa, é habitada pela tribo Modupe, considerada hostil pelas autoridades locais, que estão a traçar planos para tentar pôr fim a estas práticas.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial do Cunene da Polícia Nacional, intendente Nicolau Tuvecalela, os dois homens, de 32 e 45 anos, foram detidos na noite de quinta-feira por envolvimento no crime de homicídio qualificado ocorrido por volta das 16:00.

"O facto ocorreu dentro de um improvisado estabelecimento comercial, "feito de chapas de Zinco", na área de Muyongo, comuna da tribo Modupe, quando cinco elementos que se encontravam a conviver no referido espaço agrediram a vítima com vários golpes de paus, catanas, facas e blocos", disse.

"Temos registos negativos desta tribo, eles são muitos violentos. E todas as discussões deles resultam em mortes", contou, salientando que a Polícia Nacional em colaboração com a sociedade civil e as igrejas irão em breve fazer um trabalho árduo naquela localidade a fim de pôr termo a estas práticas.

"Estão a ser realizada diligências com o Serviço de Investigação Criminal (SIC) para a localização e detenção dos três foragidos", afirmou.