O problema da falta de água no Hospital Municipal do Kapalanga, em Viana, que não recebe água potável há seis meses devido ao "garimpo" na conduta pelos vizinhos, será resolvido dentro de três meses com a colocação de uma nova conduta que será de uso exclusivo para esta unidade hospitalar, garantiu esta segunda-feira,11, ao Novo Jornal, o porta-voz da EPAL.

"Vamos fazer o lançamento dentro de três meses de uma conduta exclusiva ao hospital. E a mesma já não irá passar pelo interior do bairro para se evitar a situação que ocorreu, que é a do vandalismo da conduta", disse esta Vladimir Bernardo, o porta-voz da EPAL, que, quando o Novo Jornal o contactou, na semana passada, insistentemente, para avançar na segunda-feira com esta notícia, não atendeu o telefone.

Segundo o responsável, a conduta que levava água ao hospital só foi vandalizada porque atravessa o interior do bairro Kapalanga e os moradores foram fazendo ligações clandestinas na calada da noite.

No entanto, a nova conduta que será concluída, dentro de três meses já não irá passar pelo interior do bairro, mas sim pela estrada que dá acesso ao hospital em zona visível e com uma profundidade que não permitirá o "garimpo".

Quanto à conduta vandalizada, Vladimir Bernardo disse que a Empresa Pública de Águas de Luanda vai levar a cabo uma acção de desactivação destas ligações que prejudicaram o sistema de fornecimento de água aos fontanários no interior do bairro.

"Em função dessas ligações, a água também não tem chegado aos chafarizes. Por isso vamos desactivar, apesar de haver resistências dos moradores, para que possa permitir ter pressão para os chafarizes e não beneficiar apenas um grupo restrito de pessoas", explicou.

Quanto aos pontos de ligações anárquicas, que prejudicaram o Hospital Municipal do Kapalanga, o porta-voz da EPAL disse que já estão identificados e os mesmos serão responsabilizados.

Em 2020, prossegue, no terceiro trimestre do ano, a EPAL tentou desactivar muitas dessas ligações e os moradores insurgiram-se contra a equipa de técnicos e as forças da ordem que acompanhavam os trabalhos, mas houve um recuo por conta da pandemia da Covid-19.

"Este ano vamos voltar a fazer as desactivações destas ligações, porque, para além do hospital, também os chafarizes que abastecem as populações ficaram sem água", contou.

Vladimir Bernardo disse ainda que a EPAL tem um plano que visa o fornecimento de água potável ao bairro Kapalanga, que passa pela construção de um centro de distribuição de água, que só não arrancou por falta de financiamento.

De lembrar que o Hospital Municipal do Kapalanga está sem água há seis meses porque os moradores nas imediações fizeram centenas de ligações "pirata", impedindo o fluxo normal para esta unidade de saúde essencial para milhares de pessoas que habitam em Viana e noutros municípios de Luanda.