A Polícia Nacional (PN) deteve, no Huambo, um homem, que se fazia passar por funcionário do gabinete provincial da Educação, de 30 anos, acusado de ter burlado centenas de pessoas com a promessa de serem enquadrados no Ministério da Educação.

Segundo a PN, o suspeito recebia a quantia de 37 mil Kwanzas por cada uma das centenas de pessoas burladas, e no momento da detenção, foram encontradas na sua posse 30 guias de colocação falsas.

De acordo com o director de comunicação da delegação do Ministério do Interior na província do Huambo, intendente Martinho Kavita, o homem fazia-se passar por funcionário sénior do Gabinete Provincial de Educação do Huambo.

O responsável disse ainda que este crime foi denunciado por uma das vítimas, que se mostrou incrédula com o local combinado para tratamento do assunto.

"Ele convidou uma das suas vítimas para comparecer na Praça da Cultura, no sentido de agilizar o enquadramento da jovem no Ministério da Educação", afirmou, sublinhando que a mesma ficou incrédula com local onde deviam tratar do assunto de enquadramento no aparelho de Estado.

"A mulher, indignada com suspeito, denunciou-o às autoridades policiais, que se encontravam em serviço de patrulhamento nas proximidades", contou.

Martinho Kavita fez saber ainda que o detido foi entregue ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) "que está agora a tomar conta das investigações, e posteriormente, será presente para primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público junto do SIC-Huambo, para conhecer as eventuais medidas de coacção".