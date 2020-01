A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram em flagrante um homem de 50 anos, no município do Bailundo, província da Huambo, com cento 130 mil dólares norte-americanos falsos, disse ao NJOnline o porta-voz da corporação no Huambo.

No decurso das investigações, no final da tarde de terça-feira,7, além das notas falsas, foram apreendidos um telemóvel e uma impressora que era usada para imprimir as notas e ainda uma quantidade de um metal raro, mercúrio.

De acordo com inspector-chefe Paulo Cassinda, a detenção do falsificador de moeda falsa ocorreu por via de denúncia de um cidadão que foi burlado por este elemento agora detido e por um seu comparsa que está foragido das autoridades.

Paulo Cassinda disse ainda que o implicado confessou a autoria do crime e revelou que se dedicava a esta actividade há já algum tempo, embora sem especificar.

O detido, de 50 anos, já foi presente ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huambo para o primeiro interrogatório judicial e tendo-lhe sido aplicada a medidas de coacção mais pesada, a de prisão preventiva.