INADEC: Unitel e BAI entre as 18 instituições mais contestadas

O nome da maior operadora telefónica do país, a Unitel, e do maior banco em activos do sistema financeiro nacional, o Banco Angolano de Investimentos (BAI), fazem parte da lista composta por 18 instituições que mais receberam reclamações dos consumidores durante o ano de 2019, anunciou esta semana o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC).