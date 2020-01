O porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, afirmou, no domingo, que depois das chuvas que se abateram no sábado sobre Luanda, 208 residências ficaram inundadas e 250 famílias foram desalojadas. O município de Belas foi o mais afectado.

Faustino Minguês revelou também que as inundações fizeram uma vítima mortal, uma criança de sete anos, que foi arrastada pela corrente de água em Viana.

O Presidente João Lourenço solidarizou-se com as famílias vítimas das enchentes e garantiu que as autoridades vão prestar apoio aos cidadãos afectados.

"A nossa solidariedade vai para as famílias angolanas vítimas das enchentes, resultantes das chuvas que ontem se abateram sobre algumas cidades e localidades do país, com particular violência sobre Luanda", escreveu o Chefe de Estado na sua conta do Twitter, garantindo que "todo o apoio será prestado pelas autoridades".