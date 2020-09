Hoje, a polémica chegou e reina no mundo virtual. Sob uma aparência bem-educada, as novas estrelas do debate virtual e dos "assuntos actuais e polémicos" servem-se da Internet para espezinhar todos os princípios de uma discussão que se pretende aberta e civilizada. A sua estratégia é a de descredibilizar os adversários para melhor aniquilar os argumentos destes. Calúnias infundadas, assassínio de carácter, devassa da vida privada e ostracização pessoal, tudo passa a ser aceitável para atacar pessoas em vez das suas ideias. Quando a "mensagem" incomoda ou não é politicamente correcta, a estratégia é "dizimar" virtualmente o "mensageiro".