O especialista do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Angolano (GGPEN), Atanilson Cachinjumba, foi seleccionado para frequentar o curso internacional de Montagem, Operacionalização e Processamento de Drones.

Iniciativa do Unicef em parceria com a Universidade de Ciência de Malawi e a Universidade de Tecnologia de Virgínia (EUA), a acção enquadra-se no projecto de criação da primeira Academia de Drone e Dados Africana (African Drone and Data Academmy, ADDA).

Pretende-se, com esta iniciativa, a criação de um centro de excelência que equipa os jovens de África com habilidades do século XXI por meio de voo de drones e análise de dados.

O curso terá o seu arranque a 28 deste mês e término no dia 30 de Outubro do corrente ano. As aulas serão ministradas, numa 1ª fase, via teleconferência.

Nascido na província do Bié, Atanilson Tucker Cachinjumba, 25 anos, fez o curso médio de Informática no Instituto Nacional de Telecomunicações (ITEL).

Completou o curso superior de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Manchester.

Desde 2019, integra a equipa do GGPEN.