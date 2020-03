Segundo populares presentes no DRM, o disparo que causou a morte do jovem e provocou ferimentos num outro rapaz foi feito por um agente da Polícia Nacional que tentava dispersar os milhares de cidadãos que afluíram o centro de recrutamento militar.

A Polícia Nacional (PN), no entanto, nega a autoria do disparo mortal. Ao Novo Jornal, fonte do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional assegurou que até ao momento não se sabe, ao certo, a origem do disparo, afirmando, contudo, que está em curso uma investigação.

"O Comando Provincial da Polícia em Luanda foi chamado a acudir o pânico que se instalou no Distrito de Recrutamento Militar, onde muitos jovens acorreram em massa para efectuar inscrições nas fileiras da FAA. Ao certo não sabemos de onde veio o disparo, não podemos afirmar que foi um agente da PN ou das FAA, porque há muita gente que se aproveita destas situações e infiltra-se no meio da população para descredibilizar o Governo", disse a Polícia Nacional.

Quando ao jovem ferido, a PN assegurou que o mesmo se encontra fora de perigo e deve receber alta ainda essa manhã.

Segundo testemunhas, os jovens afluíram ao Distrito de Recrutamento Militar em Luanda, na tentativa de conseguirem alistar-se nas fileiras das FAA.

Uma fonte do Distrito de Recrutamento Militar em Luanda disse ao Novo Jornal que o DRM não está a fazer recrutamento.