Kwanza Sul: Menor de 15 anos encaminhada ao julgado de menores após aborto quando estava grávida de 4 meses

Uma menina de 15 anos foi encaminhada ao julgado de menores pela prática de aborto quando estava grávida de quatro meses, no município do Sumbe, província do Kwanza Sul, avançou ao Novo Jornal fonte da polícia.