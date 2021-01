A Procuradoria-Geral da República (PGR) colocou em prisão preventiva três homens de 30, 47 e 58 anos, por vandalizarem sepulturas no cemitério do bairro Caunje, no município da Conda, província do Kwanza-Sul, alegando existir mercúrio no subsolo, soube o Novo Jornal de fonte judicial.

Os arguidos foram ouvidos na tarde desta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Publico (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) que aplicou aos homens a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, pelo facto de os arguidos não respeitarem e vandalizarem sepulturas no interior do cemitério.

De acordo com a PGR, os homens, no momento em que prestaram depoimento no SIC-Kwanza-Sul e na Procuradoria, disseram que no interior do cemitério existe mercúrio dos seus avós, justificando assim as "escavações para encontrar o metal e depois comercializar no mercado informal".

O mercúrio é um metal que se caracteriza por se manter líquido à temperatura ambiente e pela sua utilização diversificada, nomeadamente em áreas de garimpo de ouro, como separador dos elementos minerados, sendo de elevado valor comercial.

A PGR salientou, entretanto, que a denúncia que culminou com a detenção dos três arguidos, foi efectuada pelo soba do referido bairro.

"O soba do bairro Caunje deu conta da situação que estava a ocorrer no cemitério e efectuou a queixa-crime no piquete da Polícia Nacional, que, em coordenação com SIC, fizeram diligências e apanharam os homens em flagrante", descreveu.