Luanda regista uma redução dos crimes de violência doméstica nos meses de Janeiro a Maio

Os casos de violência doméstica reduziram nos cinco primeiros meses de 2020 na província de Luanda. A capital registou, de Janeiro a Maio, 366 casos, enquanto no mesmo período do ano passado foram assinalados 675 casos, revelou, esta segunda-feira, a delegação provincial de Luanda do Ministério do Interior.