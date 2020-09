Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério do Interior (MinInt), na sua página na internet, "indivíduos fardados, membros dos órgãos do sistema de segurança, vão para as áreas de garimpo, sem prévia autorização, montam postos de controlos, escoltam garimpeiros e patrocinam a actividade de garimpo".

De acordo com o comissário Mário Queirz, devem ser detidos todos os elementos que assim procederem de modo a disciplinar este tipo de actuação que ultimamente se tornou numa prática reiterada por alguns efectivos na Lunda-Norte.

O coordenador adjunto do posto avançado da Operação Transparência recomendou a necessidade de promoção de acções conjuntas entre as forças de segurança das zonas 2 e 3 no reforço de combate à exploração ilegal de diamantes no município de Cambulo, para onde muitos cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) imigram para a prática ilegal de garimpo.