Um homem de 32 anos matou o pai à catada, por causa de 20 mil Kwanzas, no bairro do Rock, município de Lucapa, província da Lunda Norte, disse ao Novo Jornal fonte policial. O homicida é hoje ouvido pelo Ministério Público.

Após o crime, ocorrido no interior da habitação da vítima, na sexta-feira, dia 15, no bairro do Rock, o suspeito deslocou-se a pé ao posto da Polícia Nacional (PN) e confessou o crime.

A fonte contactada pelo Novo Jornal disse que o homem usou uma catana de fabrico artesanal para golpear o progenitor.

O corpo da vítima foi levado para a morgue do Hospital Municipal do Lucapa e as investigações do caso estão agora a ser conduzidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

A mesma fonte policial descreveu que o suspeito confessou durante os interrogatórios que matou o próprio pai, "porque a vítima não quis fazer devolução dos 20 mil Kwanzas que tinha pedido emprestados ao filho".

"Ele (o suspeito) disse que não gostou pelo facto de o pai ter lhe dito que ainda não tinha o dinheiro para pagar a dívida", disse a fonte da PN, salientando que o suspeito admitiu que pegou numa catana e desferiu golpes na zona do pescoço do pai que morreu na hora.

"O detido será presente em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda Norte para conhecer as eventuais medidas de coacção, esta segunda-feira,18", atestou.