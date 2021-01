Ao Novo Jornal, director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da delegação provincial do Ministério do Interior na província da Lunda Norte, inspector-chefe Rodrigues Zeca, disse que tomaram o conhecimento desta denuncia através das redes sociais, argumentando que já foi aberto um inquérito e no prazo de 15 dias vão apresentar resultados.

"Perante esta denúncia, o Ministério do interior abriu inquérito para averiguação do que foi vinculado pelas redes sociais", disse, revelando que a inspecção do MININT está a trabalhar para, no prazo de 15 dias, apresentar os melhores resultados, visando esclarecer a veracidade dos factos".

Rodrigues Zeca fez saber ainda que denúncias feitas nas redes sociais dão conta que o director terá sido surpreendido por um agente prisional, na sua residência, localizada no mesmo espaço que o estabelecimento prisional, supostamente a consumir bebidas alcoólicas, em companhia de seis reclusos "detentores de regalias, privilégios e mais sete mulheres, com quem tem estado a almoçar todos os dias".

"Ainda não podemos avançar com nenhuma informação que não seja referir que está aberto um inquérito a este caso. A ocorrência está sob investigação, tão logo tivermos dados relativos a este assunto vamos reportar", garantiu o oficial em declarações ao Novo Jornal.