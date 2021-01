Os casos ocorreram no município do Lucapa, província da Lunda Norte. O primeiro foi registado no dia 8 deste mês, quando um cidadão de nacionalidade guineense foi apanhado em flagrante na via pública na posse de 22 pedras de diamantes, sem explicar a sua proveniência.

Já o segundo caso ocorreu na manhã do dia 9, quando um homem de 49 anos, oriundo da Serra Leoa, radicado em Angola, foi detido, também no município do Lucapa, com 123 pedras de diamantes e 76 mil Kwanzas, no posto de contenção de Luo.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação provincial do Ministério do Interior na província da Lunda Norte, inspector-chefe Rodrigues Zeca, disse que situações do género se têm verificado muito naquelas zonas e argumentou que a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal estão a efectuar um trabalho árduo naquela localidade para travar esta prática de crime.

"Estamos a trabalhar para combater este fenómeno que se vem registando dia após dia em diversas zonas da província da Lunda Norte", disse, salientando que durante os interrogatórios o cidadão serra-leonês revelou que pretendia seguir viagem para a cidade de Luanda.

"Os homens implicados no crime de tráfico de diamantes foram encaminhados ao magistrado do Ministério Público junto do SIC-Lunda Norte, para conhecerem as eventuais medidas de coação", afirmou, sublinhando que os mesmos se encontram detidos até esperarem o veredito.