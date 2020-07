Um cidadão de 36 anos foi detido em flagrante delito no dia 28 de Junho, no bairro Samacaca, no município do Chitato, na Lunda-Norte, ao tentar vender por 75 mil dólares duas menores de 7 e 8 anos, a um cidadão mauritaniano.

Ao Novo Jornal, o director de comunicação da delegação do Ministério do Interior na Lunda Norte, inspector-chefe Rodrigues Zeca, contou que o facto foi descoberto graças à denúncia de um comerciante, da Mauritânia, que dias antes tinha sido contactado pelo suposto traficante de seres humanos para comprar duas crianças, ao preço de 75 mil dólares cada.

"O comerciante, não concordando com a prática, fez uma participação ao SIC e, no dia seguinte, isto é, no dia 28 de Junho, o implicado foi detido com uma criança na sua posse e duas fotografias que utilizava para fazer publicidade", descreveu.

Segundo o porta-voz do MinInt na Lunda-Norte, o cidadão de 36 anos deslocou-se à residência onde vivem as crianças (sobrinha e neta) e, de seguida, saiu com uma delas sem dar nenhuma satisfação aos progenitores.

Caso desse certo, prossegue Rodrigues Zeca, "o suposto traficante, que afirmou que para fazer este negócio foi influenciado por um amigo seu, voltava para casa para buscar a outra criança".

O implicado foi ontem apresentado ao Ministério Público para os trâmites jurídico-legais que se impõem, e confessou o crime.

Rodrigues Zeca contou ao Novo Jornal que o assunto chocou a família e a sociedade na Lunda-Norte, que pede que o cidadão seja severamente punido.