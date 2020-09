Setecentas e trinta e nove pessoas cometeram suicídio em todo o País, entre Janeiro e Junho deste ano, com uma média de 123 casos por mês, conforme consta de um relatório do Serviço de Investigação Criminal (SIC). Luanda, Lunda-Sul e Benguela são as províncias com mais casos.

Um jovem de 23 anos, que em vida respondia pelo nome Firmino Tchamby, suicidou-se no início deste mês, em Benguela, após assassinar os dois filhos de quatro e um ano. Os três corpos foram encontrados pendurados numa árvore. A separação da esposa e a falta de condições foram apontadas como as razões que o levaram a cometer tal acto.

O acontecimento que chocou o País não é um caso isolado. Nos primeiros seis meses do ano em curso, de Janeiro a Junho, as autoridades registaram a ocorrência de 739 suicídios, segundo apurou o Novo Jornal junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que se mostra preocupado com o exponencial aumento de casos.

Com 460 ocorrências, a capital do País, Luanda, foi a província com maior número de casos, com uma taxa de 62,2%, seguindo-se-lhe Lunda-Sul (46) e Benguela (37). O Kuando-Kubango, com duas ocorrências, é a que menos casos teve.

Cálculos do NJ dão conta que, em Angola, no primeiro semestre, em média mensal cento e vinte e três pessoas colocaram fim à vida por diversos factores. Uma média de quatro casos por dia.

