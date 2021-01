Media: Empresas do sector sujeitas a elevadas coimas se os seus jornalistas não tiverem Carteira Profissional

As empresas do sector dos media angolanas que não tiverem os seus jornalistas devidamente certificados com a Carteira Profissional de Jornalismo a partir da data de 28 deste mês de Janeiro vão estar sujeitas a coimas que podem atingir os 10 salários mínimos por cada um dos profissionais que estiver ilegal.