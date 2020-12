Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, notificado em processo disciplinar há quatro meses, após denunciar a morte de 19 crianças no Hospital Pediátrico de Luanda, acusa MINSA de estar a «arquitectar» o seu afastamento da função pública.

O presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (SINMEA), Adriano Manuel, uma das vozes mais críticas à gestão da actual ministra da Saúde, continua afastado das suas funções e com cortes salariais, estando a receber apenas o salário-base, face ao seu afastamento, em Julho deste ano, do Hospital Pediátrico de Luanda, por supostamente ter «falhado» com a ética e o sigilo profissional.

Adriano Manuel denunciou a morte de 19 crianças, em menos de 48 horas, naquela unidade de saúde, alegadamente por falta de profissionais e de ventiladores, escreveu o jornal O País, em Junho deste ano.

Após a denúncia, o médico, para além de ser multado com um corte salarial, foi exonerado do cargo de chefe de controlo de infecçções hospitalares, medida «condenada» pelo SINMEA em conferência de imprensa.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)