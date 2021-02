Meliantes confundiram oficial dos bombeiros com um polícia durante assalto e dispararam a matar

Um oficial do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) foi alvejado mortalmente quando circulava na via pública, fardado, por um grupo de assaltantes após ser confundido, devido às semelhanças do fardamento, com um agente da Polícia Nacional (PN), no município do Kilamba Kiaxi, província de Luanda, avançou ao Novo Jornal fonte do SIC.