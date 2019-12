O ex-comandante "Panda" foi ouvido em auto de interrogatório, tendo rejeitado a culpabilidade do acidente, avança o Jornal de Angola, que cita uma fonte próxima do processo que o MP arquivou com base no artigo 343º do Código de Processo Penal, conjugado com o 25º do Decreto - Lei nº 35.007, de 13 de Outubro de 1945.

"O Ministério Público abstém-se de deduzir acusação contra o ora arguido... devendo os autos ser arquivados", escreve o Jornal de Angola que explica que "analisados os factos descritos nos autos, segundo a fonte, a entidade judicial conclui que uma das vítimas mortais, João Artur Jimbo, foi o causador da colisão, razão pela qual não é possível imputar ao arguido, Alfredo Mingas "Panda", responsabilidade "sobre os factos praticados pelo desditoso".

A colisão entre duas viaturas, uma das quais conduzida pelo comandante geral da Polícia Nacional (PN), comissário-geral Alfredo Eduardo Manuel Mingas "Panda", que resultou na morte duas pessoas, aconteceu no dia 23 de Julho, por volta das 22:30, no Distrito do Kilamba, Avenida Comandante Jika, junto ao Shopping Xyami.

Uma semana depois, Alfredo Eduardo Manuel Mingas "Panda" foi exonerado, a seu pedido, pelo Presidente da República, do cargo de comandante-geral da Polícia Nacional.