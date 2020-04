A ministra da Saúde alertou esta sexta-feira para um agravamento do número de infecções pelo novo coronavírus em Maio. No balanço semanal da primeira semana de estado de emergência, Sílvia Lutucuta deixou ainda outro aviso: O coronavírus não escolhe latitudes, sejam elas quentes ou frias, nem distingue raças.

"Pensava-se que havia alguns factores genéticos numa fase inicial em relação à raça negra, à temperatura, mas a Covid-19 já mostrou que ultrapassou todas estas barreiras. Já temos Covid-19 em África e a situação pode piorar a partir de Maio, porque começa a baixar a temperatura e a possibilidade de as pessoas serem infectadas nessa altura é maior", afirmou.

As autoridades angolanas têm previsto, com base em projecções da Organização Mundial de Saúde (OMS), o pico da pandemia com cerca de 10 mil casos em Junho, dos quais 15%, ou seja, cerca de 1500 casos, com manifestações leves, e 5%, cerca de 500 pessoas, que poderão ter complicações de saúde graves ou morrer, mas ainda "é tudo muito imprevisível", acentuou.

Por isso, repetiu a ministra, as medidas para controlar a epidemia têm de ser tomadas agora para que o pior cenário não se concretize.

"Vamos aprendendo todos os dias, não sabemos como será, se eventualmente houver transmissão comunitária qual será o comportamento da Covid-19 na nossa realidade", acrescentou.

Sobre a convocação de profissionais de saúde reformados, a ministra explicou que alguns que se apresentaram "de forma voluntária" e outros juntarão "a sua força" ao combate contra a Covid-19 "no cumprimento do dever".

Na próxima semana, esclareceu Sílvia Lutucuta, está prevista a chegada a Angola um contingente de médicos cubanos, estando a ser desenvolvidos contactos no mesmo sentido com a China.

A responsável governamental acredita que em Abril será dado "um salto muito grande" na capacidade de diagnóstico, disse ainda que o Ministério da Saúde está a reforçar os meios de terapia intensiva para apoiar os doentes, estando em fase de aquisição 380 ventiladores para todo o País.

Estão igualmente a ser feitas "acções de formação acelerada" para os técnicos e a ser adquiridos testes fabricados em Inglaterra "para fazer testagem em massa", devendo o laboratório de referência passar apenas a fazer a confirmação, explicou a titular da pasta da Saúde, que espera, no final da próxima semana, dar início à fase de amostragens aleatórias, para perceber se existe ou não circulação comunitária do vírus, direccionadas para locais de grande concentração e hospitais.

A ministra informou ainda que foram também colhidas amostras de todos os cidadãos que se encontram em quarentena institucional e "no sábado ou no domingo devem ser conhecidos os resultados para todos", revelou.

A pandemia de Covid-19 afecta já 50 dos 55 países e territórios africanos com mais de 7.000 infecções e 284 mortes, depois de o Maláui ter anunciado os primeiros três casos da doença, avança a Lusa, que cita o boletim desta sexta-feira do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Desde o início da pandemia foram notificadas 284 mortes e 7.028 casos no continente africano, segundo o África CDC, que registou também mais de 560 doentes recuperados após a infecção.

No total, 50 dos 55 países e territórios membros da União Africana apresentam agora casos comprovados da doença.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada com mais de 3.030 casos e 200 mortes.

Na África Austral são mais de 1.5oo os casos registados da doença enquanto na África Ocidental há registo de 1.303 infecções.

Até ao momento, não foram anunciados quaisquer casos em São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, Comores, República Sarauí e Lesoto.

Assim, São Tomé e Príncipe é o único país lusófono sem qualquer caso confirmado.

Angola regista oito casos de infecção, dos quais resultaram duas mortes, Moçambique 10 casos e a Guiné-Bissau nove.

Cabo Verde totaliza seis casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estão confirmados 15 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 55 mil.