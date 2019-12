A notícia é avançada pelo Jornal de Angola (JÁ), que cita uma fonte ligada ao departamento de Saúde, que informou que na Morgue Central de Luanda, apesar de existirem 15 câmaras frigoríficas com várias gavetas, oito dessas câmaras estão avariadas.

Segundo a mesma fonte, a morgue enfrenta sérios problemas de superlotação de cadáveres e, por isso, três a quatro cadáveres são depositados na mesma gaveta.

"É lamentável o que vemos diariamente. Numa gaveta devem, no máximo, ser colocados dois corpos e não ao contrário. Com isso, os defuntos entram em estado de decomposição e é necessário que se tome medidas para evitar situações piores", Lê-se no JA.

"Tem havido muitas reclamações por parte dos familiares quando se deparam com o corpo do seu ente querido em avançado estado de decomposição", refere a mesma fonte, que avançou ao JÁ que o assunto já se arrasta há dois meses e é do conhecimento do Governo Provincial de Luanda e do Ministério da Saúde e que alerta para o risco "grave" para a saúde pública se não houver uma solução urgente.