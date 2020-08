Patrícia Júlia Caiombe, de 19 anos, foi encontrada à beira da morte no interior de uma sepultura, com sinais de violação sexual, agressões e incisão na garganta. O caso aconteceu em Moçâmedes, província do Namibe, disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC, José Lolina.

A jovem mulher foi encontrada por volta das 21:00 de terça-feira, 11, no cemitério do Calombiro, por fiéis de uma seita religiosa que imediatamente denunciaram o caso ao SIC-Namibe.

De acordo José Lolina, a jovem é natural da província do Moxico e residia sozinha na província do Bié, num quarto alugado, tendo-se deslocado até à província do Namibe, ao encontro de uma suposta amiga conhecida por (Lilith), que terá conhecido nas redes sociais e que terá solicitado apoio financeiro porque se encontrava com muitas dívidas na cidade do Cuíto.

"Os nossos efectivos foram chamados ao local do crime. Postos no cemitério, notámos que havia indícios de se tratar de tentativa de homicídio concorrido com violação sexual e agressões físicas", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal, acrescentando que, após a sua localização, a vítima foi socorrida para o Hospital Ngola Kimbanda, "onde se encontra a receber assistência médica".

O responsável pela comunicação do SIC-Namibe referiu ainda que a vítima, confiante da amizade que mantinha com a acusada, viajou do Cuíto ao Namibe, tendo sido recebida pela suposta amiga, em companhia de um jovem desconhecido.

"Para tal, pediram-lhe que os acompanhasse até à residência e pelo caminho foi levada ao cemitério do Calombiro onde lhe foi administrada uma droga que a deixou inconsciente. A jovem foi violada sexualmente, espancada, e ficou com os órgãos genitais dilacerados", contou José Lolina, salientando que a vítima sofreu ainda um corte no pescoço na zona da garganta, nos pulsos e outras partes do corpo, tendo sido atirada para uma sepultura.

Segundo José Lolina, ainda não há nenhum detido, "mas o SIC-Namibe está a trabalhar para localizar e deter os acusados no sentido de responderem pelos crimes praticados".