"Nesta guerra não haverá vencedores", Manuel Vicente sobre caso Isabel dos Santos, citado pelo Expresso - "Nunca usei dinheiros da Sonangol"

O antigo vice-Presidente de Angola e por longos anos presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Manuel Vicente, disse ao jornal português Expresso que na "guerra" que opõe Isabel dos Santos à justiça angolana, que a própria acusa de ter o envolvimento político do Governo de João Lourenço, "não haverá vencedores", no mesmo artigo onde o jornal admite que a empresária está a preparar a divulgação de documentos comprometedores para o Presidente da República.