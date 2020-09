O memorando estabelece uma parceria estratégica com o objectivo de colaborar para uma maior difusão em Angola de notícias relativas às actualidades nacionais e internacionais do UNICEF.

Com esta parceria, a UNICEF assume o compromisso de colaborar com o Novo Jornal para a idealização e produção de matérias jornalísticas nas mais variadas actividades relacionadas com as suas actividades.

O memorando de entendimento foi assinado pelo representante interino do Fundo das Nações Unidas para Infância, Glayson Ferrari dos Santos, e Armindo Laureano, director do Novo Jornal.

O acto foi presenciado polos jornalistas, João Armando, director do jornal Expansão, e Gustavo Costa, antigo director do Novo Jornal, na qualidade de convidados.

Glayson Ferrari dos Santos disse no final do encontro que o UNICEF escolheu o Novo Jornal como parceiro pelo facto de o órgão ter uma componente de informação a nível social e política muito forte.

"Queremos que o Novo Jornal divulgue mais informações sobre as crianças e as mulheres para ajudarem as pessoas a terem um engajamento forte, e também colocar à disposição do jornal os dados em que o UNICEF trabalha para que as pessoas que tomam decisões possam ter informações mais apuradas", referiu.

Segundo o representante interino do Fundo das Nações Unidas para Infância, o UNICEF pretende ainda apoiar a capacitação dos profissionais do Novo Jornal através de formações, em áreas como, educação, saúde, protecção social, emergência e outros.

Já o director do Novo Jornal, Armindo Laureano, referiu que o memorando de entendimento agora assinado com o UNICEF constitui motivo de grande responsabilidade e considerou positivo o acordo, uma vez que o Novo Jornal passará a ter as informações desta grande instituição mundial em primeira mão.

"O facto do Fundo das Nações Unidas para Infância escolher em Angola o Novo Jornal para a divulgação das suas actividades revela que têm acompanhado, acima de tudo, e valorizado o nosso trabalho", disse Armindo Laureano, acrescentando que "o UNICEF poderá, quando solicitado e havendo disponibilidade de recursos humanos, colaborar com o Novo Jornal na formação de jornalistas da empresa para a cobertura de questões internacionais ou outras exigências especificas".

De realçar que é a primeira vez que o UNICEF realiza um memorando de entendimento com um órgão de comunicação social privado em Angola.