Um tenente das Forças Armadas Angolanas (FAA) foi encontrado morto dentro de uma cela do Comando Municipal do Kilamba Kiaxi, em Luanda, depois de ter ficado oito horas detido.

Francisco José Jerónimo, de 35 anos, também conhecido por Bad Lé, oficial do Exército estava a ser acusado de conflito na via pública com um cidadão, cuja identidade é desconhecida, avançou hoje ao Novo Jornal fonte do Serviço de Investigação (SIC).

Segundo a fonte do SIC-Kilamba Kiaxi, o oficial foi detido por voltas das 20:00 de quarta-feira,03, e o corpo do detido foi encontrado às 04:00 de quinta-feira,04, pelos agentes que faziam a ronda. O Novo Jornal sabe que foi aberto um inquérito para apurar se houve crime e a família exige uma autópsia para esclarecer as causas da sua morte, suspeitando de homicídio.

"Não se sabe se a morte de Francisco Jerónimo está associada a suicídio como foi declarado pela comandante interina do Kilamba Kiaxi, Sónia Carlos, nem se foi causada por doença ou agressões", disse fonte do SIC-Kilamba KIaxi, explicando que, aquando da detenção, a vítima tinha sinais de agressões.

De acordo com a fonte do SIC, a realização da autópsia vai determinar a causa da morte do efectivo das Forças Armadas Angolanas.

"Não é uma certeza, creio que as marcas no corpo da vítima resultaram de um ajuste de contas decorrente do conflito que teve na via pública, porque internamente há relatos de que a vítima mostrou resistência para chegar à esquadra e provavelmente terá sofrido agressões", referiu.

O cadáver foi, entretanto, transferido para o Laboratório Central de Criminalística para exames de autópsia, "no sentido de se determinarem as causas do óbito, descartando-se especulações tanto dos familiares como da sociedade em geral".

Perante este cenário, o Novo Jornal contactou a comandante interina do Comando Municipal do Kilamba Kiaxi, intendente Sónia Carlos, que, entretanto, prometeu pronunciar-se sobre o caso e depois acabou a desligar o telemóvel para não prestar declarações sobre a morte do oficial do Exército numa das celas da unidade que dirige.

Já o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), inspector-chefe Nestor Goubel, disse ter conhecimento do caso e que antes de falar para o Novo Jornal devia contactar a comandante Sónia Carlos para obter mais dados sobre este "imbróglio".

Passado mais de uma hora, o Novo Jornal, voltou a contar o responsável pela comunicação do Comando Provincial de Luanda, mas sem sucesso.