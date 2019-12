Ao NJOnline o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, intendente Hermenegildo de Brito, adiantou que esta operação, organizada pela PN e que decorre desde 20 de Novembro, visa, entre outros objectivos, a prevenção e combate aos roubos qualificados com recurso a armas de fogo à saída de agências bancarias, sequestros no interior de viaturas em serviço de táxi e particulares, interpelação de viaturas com películas que exercem actividades de táxi e suspeitas de envolvimento em acções criminais.

"O Comando Provincial de Luanda, no âmbito da Operação Coruja, apreendeu, no Sábado, 7, 14 armas de fogo de diversos calibres em revistas aos transeuntes, passageiros nos táxis, motoqueiros e o desmantelamento de grupos de marginais, nos territórios do Cazenga, Viana, Cacuaco e Luanda", disse, acrescentando que a detenção dos 15 suspeitos deveu-se à prática de vários crimes

Hermenegildo de Brito disse ainda que a PN apreendeu também sete viaturas e 71 motociclos por falta de documentação e por alteração das características das viaturas.

"A nossa acção visou também a identificação de potenciais suspeitos, e procedemos à apreensão de sete viaturas e 71 motociclos por falta de documento e por alteração das características das viaturas", referiu, sublinhando que Polícia Nacional está a "trabalhar arduamente" para por cobro às actividades delituosas e aumentar o sentimento de segurança da população em Luanda.

"De 29 de Novembro a 6 de Dezembro, a Operação Coruja desmantelou quatro grupos de marginais que se dedicavam à prática de violações sexuais, arruaças e homicídios voluntários, no bairro da Gamek e no município do Cazenga e deteve até agora 140 pessoas por diversas tipicidades criminais", afirmou.