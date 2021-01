Um homem, de 35 anos, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, no município do Kilamba Kiaxi, por alegadamente ter abusado sexualmente da filha de 15 anos.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, "ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva" - medida aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto SIC-Luanda.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa, disse que os factos remontam ao ano de 2016, quando a vítima tinha apenas 11 anos.

"A vítima, do sexo feminino, e com 11 anos, foi sujeita a actos sexuais abusivos de relevo no interior da sua residência praticados pelo progenitor", disse, salientando que o acusado revelou a autoria do crime durante os interrogatórios no departamento de investigação criminal no município do Kilamba Kiaxi.

Segundo o responsável pela comunicação do SIC-geral, o crime foi denunciado pela própria vítima que já não aguentava os abusos e as ameaças do pai.

"Ela (a menor) contou a situação a um dos familiares e o caso acabou por ser do domínio das autoridades que, entretanto, detiveram o elemento durantes estes dias", descreveu, sublinhando que o suspeito foi constituído arguido e está detido preventivamente na comarca de Viana.