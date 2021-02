Focada em contrariar o avanço dos níveis da má nutrição no País, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) já disponibilizou, até ao momento, 1 milhão de dólares.

"A USAID está empenhada em abordar a má nutrição, uma vez que prejudica os investimentos em desenvolvimento, contribui para o aumento da mortalidade e aumenta a susceptibilidade às doenças", lê-se num comunicado do UNICEF a que o NJ teve acesso.

De acordo com a nota, o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem trabalhado para alcançar as mães, bebés e professores, a fim de rastrear as crianças afectadas pela desnutrição e formar profissionais de saúde para responder, de forma adequada, aos propósitos do programa.