Este aviso foi deixado claro por Paulo Almeida no final da cerimónia de celebração do primeiro ano do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). As festas não podem ter lugar este ano por causa das normas em vigor de combate à pandemia do novo coronavírus, e "quem não cumprir vai ser responsabilizado", acrescentou.

"Por causa da pandemia estão proibidas as actividades festivas que podem provocar situações de contágio", disse o oficial na quarta-feira, adiantando um apelo para que todos obedeçam "ao que foi determinado pelo Governo" ao mesmo tempo que garantia que a PN vai agir sobre todos os que não cumprirem com o que está estabelecido no decreto presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública.

No que respeita à cidade de Luanda, recorde-se que o governo provincial emitiu esta semana um comunicado onde esta proibição é reforçada mas informando ainda que as limitações deixam que até 15 pessoas se juntem para as comedidas festividades desta passagem de ano.