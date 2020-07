PGR manda apreender "Empreendimento Três Torres", no Largo do Ambiente

O Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República (PGR) ordenou a apreensão do "Empreendimento Três Torres", localizado no distrito urbano da Ingombota, Largo do Ambiente, Eixo Viário, Luanda.