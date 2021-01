Os equipamentos, apreendidos no âmbito da "Operação quadra festiva", encontram-se nas administrações municipais e serão devolvidos mediante pagamento de multas, segundo o porta-voz do comando provincial da polícia, Nestor Goubel (na foto).

Os meios eram utilizados em festas clandestinas de quintais, restaurantes e ruas, em desrespeito ao Decreto Presidencial sobre a Situação de Calamidade Pública, que proíbe bailes em salões e ajuntamentos em domicílio superiores a 15 pessoas, por causa da pandemia da Covid-19.

De acordo com Nestor Goubel, que fez este balanço, foram também apreendidas mesas misturadoras e de potência, computadores portáteis, colunas de som, tripés, amplificadores, máquinas de jogo, entre outros meios.

Durante a operação, adiantou, foram ainda apreendidas três armas de fogo do tipo Akm e 16 gramas de droga do tipo liamba.

Conforme o oficial da Polícia Nacional, a corporação não fez a detenção de nenhum proprietário, sublinhando que os meios só serão entregues mediante apresentação de um comprovativo de pagamento das multas.

Para o asseguramento da quadra festiva, foram destacados na cidade de Luanda, que conta com mais de sete milhões de habitantes, 17 mil efectivos das várias especialidades da Polícia Nacional e do Ministério do Interior.