As pontes dos bairros Malueka e Paraíso, em Cacuaco, vão ser substituídas por pontes definitivas ainda este ano, garantiu ao Novo Jornal o administrador municipal Auxílio Jacob, que afirmou também que os concursos públicos para a escolha das empresas que vão executar as obras já foram feitos.

+As duas infra-estruturas desabaram em consequências das fortes chuvas que caíram sobre Luanda em 2013 e 2018, cortando assim a circulação de pessoas e bens nos bairros Malueka e do Paraíso.

Em 2019, após muitas reclamações e lamentações, a administração municipal de Cacuaco colocou no local pontes metálicas para aliviar o sofrimento da população, enquanto se esperava pela construção das pontes definitivas

Em conversa com o Novo Jornal, o administrador de Cacuaco, Auxílio Jacob, disse que os concursos públicos para a escolha das empresas que vão executar os trabalhos já foram feitos e que neste momento apenas estão à espera da aprovação do concurso pelo Tribunal de Contas.

"O concurso decorreu com normalidade, não houve contestação, apenas estamos à espera da luz verde do Tribunal de Contas para lançarmos as pedras para o arranque das obras", disse o responsável, afirmando que as estradas que ligam essas pontes também serão asfaltadas, tudo no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Auxílio Jacob assegurou que a administração que dirige repartiu o concurso para que cada empresa concorrente ficasse com uma parte da obra, para não existirem demoras e para que os trabalhos sejam concluídos ainda este ano.

De referir que o desabamento da ponte metálica na vala de drenagem do Malueka, que dá acesso ao bairro dos Combustíveis, no distrito urbano do Kima-Kieza, ocorreu no dia 28 de Fevereiro de 2018, enquanto a do bairro Paraíso aconteceu em 2013.

O administrador de Cacuaco avançou ainda que todas as estradas do município que não foram contempladas com asfalto no âmbito do PIIM serão terraplanadas.

Moradores da Malueka e Paraíso contaram ao Novo Jornal que várias promessas sobre a construção das pontes definitivas foram feitas muitas vezes e até aqui nunca viram resultados, de modo que vão "continuar a aguardar pelo cumprimento da promessa".

Os populares do Malueka contam que é difícil a circulação de pessoas e viaturas, sobretudo em época chuvosa, pelo facto de a ponte ser metálica e permitir apenas a passagem de uma viatura de cada vez, o que consideram complicado.

Já no bairro Paraíso, para além do mau estado da ponte metálica, os moradores reclamam sobre a falta de policiamento nas redondezas, situação que faz com que os marginais realizem assaltos aos transeuntes em plena luz do dia, e com frequência.